الأسهم المحلية تربح 112 مليار درهم منذ بداية 2023

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ نهاية تعاملات العام الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع رأسمالها السوقي إلى أكثر من 112 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم ذات الأداء المالي القوي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من نحو 3.206 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة، الموافق 30 ديسمبر الماضي، إلى 3.318 تريليونات درهم بنهاية تعاملات اليوم الموافق 19 مايو 2023، موزعة بواقع نحو 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و621.124 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، تراجع مؤشر سوق أبوظبي اليوم، 0.3%، بالغا 9479 نقطة، وبتداولات بلغت 798 مليون درهم.

كما انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.3%، مغلقا عند مستوى 3545 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 174 مليون درهم.

وقال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية دخلت مرحلة تصحيح مستوجبة تزامنًا مع انتهاء موسم نتائج أعمال الشركات بالربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن ما أثبتته النتائج من قوة معظم الشركات المدرجة ماليا، سيؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة بالسوق المالية في ظل التوقعات الاقتصادية الجيدة.