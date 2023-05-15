أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.57 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات اليوم، سيولة قاربت 1.57 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك وتنفيذ صفقات كبرى على سهمي شركتا العالمية القابضة وغذاء القابضة.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و291.94 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 389.09 مليون سهم عبر أكثر من 21.75 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.07% إلى 3520.96 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 1.34% إلى 9505.44 نقطة.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.16 % عند مستوى 5.91 دراهم. و تراجع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.66% عند 5.31 دراهم وبتداولات تجاوزت 38.42 مليون درهم. وانخفض سهما «الإمارات دبي الوطني» وشركة «سوق دبي المالي» بنسبة 4.08%. وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 3.48 % عند 0.664 دراهم.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «إعمار العقارية»، وبتداولات قاربت 53.83 مليون درهم يليه سهم «دبي الإسلامي»، وبتداولات قاربت 38.42 مليون درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.69% بالغا 9471.29 نقطة مع سيولة بلغت 1.35 مليار درهم مع تراجع سهم «الوطنية للفنادق» 10% يليه سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنسبة 10% يليه سهم «كيو القابضة» بنسبة 7.45% يليه سهم «بيانات» بنسبة 6.6%.

وكان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، وذلك بقيمة 230.09 مليون درهم، تلاه سهم «فيرتجلوب» بنحو 90.21 مليون درهم يليه سهم «ألفا ظبي» بنحو 77.26 مليون درهم.

يشار إلى أنه تم تنفيذ اليوم صفقة كبيرة في سوق أبوظبي المالي على سهم «العالمية القابضة»، بقيمة 269.9 مليون درهم على 683.3 ألف سهم، كما تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «غذاء القابضى»بقيمة 29.1 مليون درهم على 675.9 ألف سهم.