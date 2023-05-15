1.45 مليار درهم قيمة 599 مبايعة للشقق والفلل في دبي خلال يوم واحد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة الاثنين، تسجيل 638 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 335.3 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 122 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في النخلة أيضاً.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 188.46 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 39.89 مليون درهم و91 رهونات فلل وشقق بقيمة 148.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 29.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 5 ملايين درهم.