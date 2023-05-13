9.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 9.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر أمس، بتسجيل 2431 مبايعة بقيمة 7.23 مليارات درهم، منها 170 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.89 مليار درهم، و2261 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.34 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.89 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 144 هبة بقيمة 272.69 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، بينما

كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة برج خليفة، فيما تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 251 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم.