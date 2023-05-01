أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات الاثنين مستهل تعاملات شهر مايو الجاري والأسبوع، سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و277.63 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 460.6 مليون سهم عبر أكثر من 18.51 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% إلى 3538.05 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.86% إلى 9704.42 نقطة.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.06% عند مستوى 13.95 درهماً. وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 5.91 دراهم وبتداولات تجاوزت 4.9ملايين سهم. وانخفض سهما «دبي الإسلامي» وشركة «سوق دبي المالي» بنسبة 0.9% و1.3% على الترتيب. وانخفض سهم «ديوا» بنسبة 0.8% عند 2.46 درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 0.26 درهم، وبتداولات قاربت 49 مليون سهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في ختام التعاملات تراجعا بنسبة 0.9% بالغا 9704 نقطة مع تراجع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3% عند 3.2 درهماً. وانخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.4% عند 0.51دراهم.

وانخفض سهم «بريستات» بنسبة 7.9% عند 3.65 دراهم، كما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.3% عند 3.25 درهم.

وكان سهم «دانة غاز» أكثر الأسهم تداولاً، إذ ارتفع بنسبة 1.1% عند 0.904 درهم، وبتداولات تجاوزت 49 مليون سهم.