105 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في شهر أبريل

ارتفعت المكاسب السوقية للأسهم المحلية إلى 216 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات اليوم الجمعة "آخر تعاملات شهر أبريل"، بدعم المشتريات الانتقائية، وسط زيادة تفاؤل المستثمرين بمستقبل الشركات الكبرى المدرجة تزامنًا مع إعلانها عن نتائج أعمال قوية إضافة إلى تزايد الطروحات والإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.206 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022 إلى 3.422 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، موزعة بواقع 2.8 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 622.23 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وفي شهر أبريل من العام الجاري، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 3.317 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، إلى 3.422 تريليون درهم مسجلًا مكاسب سوقية قدرت بنحو 105مليار درهم.

وعلى مستوى التعاملات اليومية في نهاية جلسة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي اليوم، 0.39%، وبتداولات بلغت 1.36 مليار درهم مع صعود سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.3%، وارتفاع سهم بروج للبتركيماويات بنسبة 1.2%، وراتفاع سهم موانئ أبوظبي بنسبة 4.3%.

وزاد مؤشر سوق دبي في ذات التعاملات، بنسبة 0.82%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 415.83 مليون درهم مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية بنسبة 0.3%، وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.9%، وصعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.7%، وارتفاع سهم العربية للطيران بنسبة0.5%، وزيادة سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.5%.

يشار إلى أنه على خلال التعاملات الأسبوعية، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 74 نقطة ما يعادل نسبة 2.1%، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.6 %.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"الأنصاري للخدمات المالية" و"إم بي إم إي" كأول شركة تكنولوجيا مالية وهي ما أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

ومنذ نهاية تعاملات مارس الماضي وحتى نهاية تعاملات شهر أبريل 2023، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.05% ليغلق عند 3544.79 نقطة مقارنة بـ 3406.72 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.8% بالغا مستوى 9789.17 نقطة مقارنة بـ 9430.25 نقطة.