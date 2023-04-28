أسواق المال المحلية تربح 13 مليار درهم

عزّزت أسواق المال المحلية مكاسبها بنهاية تداولات، أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 13 مليار درهم، وسط تزايد عمليات الشراء الانتقائي على أسهم الشركات الكبرى تفاؤلاً بموسم الإعلان عن النتائج المالية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليونات درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 3.409 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.790 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و618.788 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم، توزعت بواقع 1.196 مليار درهم في سوق أبوظبي، و421.476 مليون درهم في سوق دبي، فيما جرى التداول على نحو 455.91 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.25 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.77% عند مستوى 9750.75 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم «حديد الإمارات» بنسبة 9.03%، بعد تقارير سعيها الاستحواذ على شركة ألمانية، في حين ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 3.3%، تزامناً مع الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، والتي فاقت التوقعات. وتصدر قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيم، سهم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 234.52 مليون درهم مع ارتفاعه بنسبة 0.03%.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.75%، مغلقا عند مستوى 3515.91 نقطة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.7%، بعد تسجليه نتائج أعمال تاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.026%، الذي بالغ مستوى 5.91 دراهم.

وزاد سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.05%، فيما ارتفع سهم «سالك» بنسبة 1.35%، في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.75%.