عمومية «إعمار للتطوير» تقر توزيع أرباح تتجاوز ملياري درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير»، خلال اجتماعها السنوي، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.081 مليار درهم، التي تعادل 52% من رأس المال (نحو 0.52 فلس لكل سهم)، ما يؤكد التزام «إعمار» باستفادة المساهمين من الأرباح المحققة. كما تمت خلال الاجتماع الموافقة على التقرير الذي قدمه مجلس الإدارة، الذي يضم نشاط الشركة ووضعها على الصعيد المالي، وكذلك تقرير المدقق المالي.

وأعلنت الشركة عن مبيعات عقارية بلغت 30.713 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2021، كما تملك «إعمار» مشروعات للبيع بقيمة 41.344 مليار درهم، التي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات المقبلة.

وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 11.541 مليار درهم وصافي ربح قدره 3.808 مليارات درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2021.

وخلال عام 2022، قامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 6100 وحدة سكنية في مواقع بارزة. وسلمت «إعمار» حتى ديسمبر 2022 أكثر من 58 ألف وحدة سكنية في الإمارات، وهناك ما يزيد على 27 ألف وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في الدولة.

وقال مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن «نجاح إعمار للتطوير في عام 2022 هو انعكاس لوضعنا التشغيلي المتحسن والطلب الكبير على منتجاتنا، بما يساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء، وإدارة المخاطر بشكل أفضل. وفي عام 2023 نواصل التركيز على مجموعة من الإصدارات العقارية القوية والمشروعات الجديدة، فنحن في وضع جيد يتيح لنا تحقيق نمو مستدام في الإيرادات وزيادة هوامش الربح».