«بلومبرغ»: «إعمار العقارية» تخطط للاستحواذ على كامل أسهم «إعمار للتطوير»

قالت وكالة «بلومبرغ» إن شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تدرس خططاً للاستحواذ على شركة إعمار للتطوير، في صفقة محتملة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات.

وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر خاصة إلى أن الشركة قد تعلن عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن «إعمار العقارية» تمتلك ما يزيد قليلاً على 79% من أسهم «إعمار للتطوير».

وأفادت بأن القيمة السوقية لشركة إعمار للتطوير تُقدّر بأكثر من 15 مليار دولار (55 مليار درهم) وفقاً لأسعار الأسهم الحالية، ما يعني أن تكلفة الاستحواذ المحتملة قد تصل إلى 3.2 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة أن المشاورات لا تزال جارية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن هيكل الصفقة أو قيمتها، لافتين إلى أن الشركة قد تقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدماً فيها.