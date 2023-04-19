«إس تي آر»: أداء قوي للسوق الفندقية في دبي وأبوظبي خلال عيد الفطر

توقعت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن تحقق المنشآت الفندقية في دبي وأبوظبي معدلات إشغال تفوق حاجز الـ80% خلال عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى الأداء القوي للسوقين وتصدرهما مؤشرات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

معدلات الإشغال

وكشفت المؤسسة في تقرير حديث، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه عند النظر إلى الفترة التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر، واستناداً إلى بيانات الحجوزات في 10 أبريل الجاري، فإن معدلات الإشغال في فنادق أبوظبي ودبي تصل إلى ذروتها يوم 22 أبريل عند مستويات 59.7% و60.3% على التوالي.

وأضافت المؤسسة في تقريرها: «ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في دبي خلال عيد الفطر العام الماضي، ابتداءً من الرابع من مايو بنسبة 88.8%، بينما شهدت أبوظبي أعلى مستوى إشغال بنسبة 85.4% في الثالث من مايو».

وذكرت أن الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وإفريقيا أظهرت ارتفاعاً حاداً في معدلات إشغال الفنادق خلال عيد الفطر، مقارنة بمستويات الإشغال في رمضان.

سفر ترفيهي

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كوستاس نيكولايدس: «في حين أن السفر الترفيهي في الشرق الأوسط يكون أبطأ عادة خلال شهر رمضان، فإن من المقرر أن يستأنف هذا النشاط خلال عيد الفطر، حيث تتيح العديد من الدول عطلات مدفوعة الأجر لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام بعد شهر رمضان، ما ينعكس على ارتفاع في معدلات الإشغال».

أداء قوي

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، نجحت السوق الفندقية بدولة الإمارات في تحقيق مستويات أداء قوية، إذ تجاوز قطاع السياحة الإماراتي الأزمات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» سريعاً، وواصل تحقيق أرقام نمو قياسية تعدت معظمها مستويات عام 2019.

واستقبلت المنشآت الفندقية بالدولة في نهاية العام الماضي 25 مليون نزيل قضوا 91 مليون ليلة سياحية، بنسبة نمو بلغت 18% عن عام 2021، وبنسبة 7% عن عام 2019.

كما بلغ عدد المنشآت الفندقية بالدولة نحو 1200 منشأة بنمو نسبته 5% عن عام 2019، ووصلت الغرف الفندقية إلى أكثر من 200 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 11% عن عام 2019.

بدورها، وصلت نسبة الإشغال الفندقي خلال عام 2022 إلى 71%، وهي من ضمن الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، في ما حققت الإيرادات الفندقية خلال عام 2022 قفزة نوعية، إذ وصل إجمالي الإيرادات الفندقية إلى 38 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 23% عن عام 2019.