قالت شركة «ويجو»، المتخصصة في خدمات السفر والحجوزات الإلكترونية، إن الإعلان عن عطلة عيد الاتحاد الـ55 أسهم في زيادة ملحوظة في اهتمام المسافرين من دولة الإمارات بالسفر، إذ ارتفعت عمليات البحث عن رحلات الطيران المغادرة بين الأول والرابع من ديسمبر بنسبة 67%، وذلك خلال الأيام الثلاثة التي تلت الإعلان الرسمي عن العطلة في 13 نوفمبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من الأسبوع السابق.

وأوضحت الشركة أن هذا النمو جاء أعلى بكثير من الزيادة المسجلة في إجمالي عمليات البحث عن الرحلات، التي بلغت 7% فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس التأثير المباشر للإعلان عن العطلة الطويلة في قرارات السفر، كما سجل يوم الإعلان أعلى مستوى يومي لعمليات البحث عن الرحلات خلال تواريخ العطلة منذ بداية نوفمبر.

وأضافت «ويجو» أن هذا التوجه يتكرر للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنها رصدت العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 63% في عمليات البحث عن رحلات عيد الاتحاد، خلال الأيام الثلاثة التالية للإعلان عن العطلة الطويلة، ما يعكس تحول الإعلان الرسمي إلى محفز مباشر لبدء التخطيط للسفر والحجز.

وبحسب بيانات الشركة، فقد تصدرت القاهرة قائمة الوجهات الخارجية الأكثر بحثاً خلال عطلة عيد الاتحاد، تلتها مدينة جدة السعودية، ثم العاصمة الأردنية عمّان التي سجلت أسرع نمو بين الوجهات الرئيسة، مع ارتفاع عمليات البحث عنها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالأسبوع السابق.

كما برزت مدينة إسطنبول التركية ضمن الوجهات الأكثر طلباً، في حين حافظت مدن جنوب الهند، ومن بينها كوزيكود وكوتشي، على حضورها القوي في عمليات البحث، مدفوعة برحلات زيارة الأهل والعائلة.

وأشارت «ويجو» إلى أن هذه الوجهات تعكس تفضيل المسافرين الوجهات القريبة التي تجمع بين قصر مدة الرحلة والألفة الثقافية، بما يتيح لهم الاستفادة من أيام العطلة المحدودة.

وفي ما يتعلق بالإقامات الفندقية، قالت الشركة إن عمليات البحث عن الفنادق لتواريخ العطلة تضاعفت تقريباً، مع استحواذ الوجهات داخل الدولة على نحو 60% من إجمالي عمليات البحث عن الإقامات، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بالعطلات الداخلية.

وتصدرت دبي قائمة الوجهات المحلية الأكثر بحثاً عن إقامات فندقية، تلتها رأس الخيمة ثم أبوظبي والفجيرة، بينما جاءت مدينة مكة المكرمة أبرز وجهة خارجية ضمن عمليات البحث عن الإقامة خلال الفترة ذاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»، مأمون حميدان، إن «سلوك المسافرين في دولة الإمارات يظهر أن الإعلان عن العطلات الرسمية بات نقطة انطلاق فعلية لقرارات السفر، إذ يتحول الاهتمام إلى التخطيط خلال ساعات قليلة فقط».

وأضاف أن امتداد عطلة عيد الاتحاد هذا العام يدفع المسافرين إلى اختيار وجهات قريبة تجمع بين سهولة الوصول والألفة الثقافية، إلى جانب الإقبال الواضح على الاحتفال بالمناسبة الوطنية داخل الدولة من خلال العطلات الداخلية.