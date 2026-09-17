أسعار تذاكر الطيران في ديسمبر ترتفع حتى 20%

قال مديرون وخبراء في قطاع السفر، إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر، بدأت تسجيل مستويات أعلى مقارنة بنوفمبر، مع توقعات بارتفاعها تدريجياً كلما اقتربت مواعيد السفر، وارتفعت معدلات إشغال الرحلات، مشيرين إلى ذروة سفر قوية مقبلة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن ديسمبر يُعدّ من فترات الذروة في حركة السفر، حيث يتزامن مع عطلات نهاية العام وموسم الأعياد، ما يرفع الطلب على الرحلات من دولة الإمارات وإليها، ويُقلّص تدريجياً عدد المقاعد المتاحة على بعض المسارات.

وأشاروا إلى أن أسعار رحلات ديسمبر تسجل حالياً ارتفاعاً يراوح بين 15% و20% في بعض المسارات، مؤكدين أن الحجز المبكر لا يسهم فقط في الحصول على أسعار أفضل، بل يمنح المسافرين خيارات أوسع، من حيث مواعيد الرحلات وشركات الطيران.

ونصحوا المسافرين بمقارنة الأسعار، وقراءة شروط التذاكر والخدمات والرسوم الإضافية قبل إتمام الحجز.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للأعمال في تطبيق وسوق السفر الإلكتروني «ويجو»، مأمون حميدان، إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر بدأت تسجيل مستويات أعلى مقارنة بنوفمبر، تزامناً مع استعداد المسافرين لموسم الشتاء وعطلات نهاية العام، وسط توقعات بارتفاع تدريجي للأسعار كلما اقتربت مواعيد السفر وارتفع إشغال الرحلات.

وأضاف حميدان أن أسعار الرحلات ترتفع بنسب ملحوظة خلال ديسمبر مع اقتراب موعد السفر، موضحاً أن العلاقة بين الطلب ومستويات الإشغال تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار، حيث كلما ارتفع الإشغال وتراجعت المقاعد المتاحة، زادت احتمالات ارتفاع أسعار التذاكر.

وبيّن أن الطلب خلال موسم ديسمبر لا يقتصر على وجهة واحدة، بل يشمل الوجهات العربية إلى جانب أبرز الوجهات السياحية والمحطات التي تحظى بإقبال كبير من سكان دولة الإمارات خلال موسم الشتاء.

وأكد حميدان أنه في المقابل، يشهد السفر إلى الإمارات أيضاً طلباً من المسافرين القادمين إليها، مع استمرار الدولة في جذب الزوار، باعتبارها وجهة سياحية خلال موسم الشتاء.

ولفت إلى أن أسعار الرحلات المتاحة حالياً لشهر ديسمبر أعلى بنحو يقل عن 15% مقارنة برحلات نوفمبر، مع توقعات بحدوث زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موسم السفر، وارتفاع مستويات الطلب.

ونصح حميدان المسافرين الذين حددوا مواعيد سفرهم في ديسمبر بالحجز المبكر، مشيراً إلى أهمية قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إتمام الحجز، بما في ذلك سياسة الأمتعة، وإمكانية تغيير أو إلغاء الحجز، والرسوم الإضافية، وشروط استرداد قيمة التذكرة، خصوصاً أن السعر الأقل ليس بالضرورة السعر النهائي الذي سيدفعه المسافر بعد إضافة الخدمات والرسوم.

وبالنسبة للمسافرين الذين لم يحسموا خططهم بعد، فإن مقارنة أكثر من موعد للسفر، قد توفر خيارات سعرية مختلفة، حيث يمكن أن تختلف الأسعار بحسب يوم الرحلة، ووقت السفر، ومستوى الإشغال، بينما قد يؤدي تأجيل الحجز إلى فترة قريبة من موعد الرحلة إلى تقليص الخيارات المتاحة، وارتفاع الكُلفة في بعض المسارات.

من جهته، قال نائب الرئيس لتطوير الأعمال في شركة «فويج تورز»، عدنان عريضي، إن على المسافرين الذين يخططون للسفر خلال ديسمبر المقبل الحجز المبكر لتذاكر الطيران، لاسيما أن الشهر يُعدّ من فترات الذروة الكبيرة في حركة السفر، ما يرفع الطلب على المقاعد، ويزيد احتمالات ارتفاع الأسعار كلما اقترب موعد الرحلة.

وأضاف عريضي أن ديسمبر يشهد عادة طلباً قوياً على السفر، سواء من العائلات التي تخطط لقضاء إجازة نهاية العام أو المسافرين الذين يزورون أهلهم وأقاربهم، لذلك فإن الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة قد يعني دفع مبالغ أعلى أو مواجهة خيارات محدودة من حيث مواعيد الرحلات والمقاعد المتاحة.

وأكد أن أسعار تذاكر الطيران بدأت بالفعل تسجيل مستويات أعلى مقارنة بالفترات السابقة، مع ارتفاعات تراوح حالياً بين 15% و20% في بعض المسارات، متوقعاً أن يزداد الضغط على الأسعار مع اقتراب موسم الأعياد، واستمرار نمو الطلب.

وأوضح عريضي أن الحجز المبكر يمنح المسافر فرصة أكبر لاختيار الرحلات التي تناسبه، والاستفادة من الأسعار المتاحة حالياً، بدلاً من الانتظار إلى أن تمتلئ الرحلات الأقل سعراً، ونصح المسافرين بمقارنة الأسعار، والتحلي بالمرونة قدر الإمكان في مواعيد الذهاب والعودة.

وأشار إلى أن التخطيط المسبق لا يقتصر على خفض كُلفة التذكرة، بل يساعد أيضاً العائلات على تأمين المقاعد في الرحلات المطلوبة، وتجنب الخيارات المحدودة خلال فترة الذروة.

بدورها، قالت المديرة العامة لشركة «إتلانتس هوليداي» ديانا بيرسن، إن أسعار تذاكر الطيران لا ترتفع عادة في تاريخ محدد وبشكل مفاجئ، وإنما تتغيّر وفقاً لعوامل عدة، أبرزها حجم الطلب، وعدد المقاعد المتاحة على الرحلات، إلا أن ديسمبر يُعدّ تقليدياً من أكثر أشهر العام ازدحاماً بحركة السفر، خصوصاً خلال فترة عيد الميلاد، ورأس السنة الجديدة.

وأضافت أن الطلب الحالي على السفر الشتوي من دولة الإمارات والمنطقة، إيجابي، مشيرة إلى أن المسافرين الذين حسموا خططهم للسفر في ديسمبر ينصحون بعدم تأجيل الحجز إلى اللحظة الأخيرة.

وبيّنت أن الحجز المبكر لا يرتبط فقط بالسعر، وإنما يمنح المسافر خيارات أوسع، من حيث مواعيد الرحلات وشركات الطيران والمسارات المتاحة، كما يقلل احتمالية الاضطرار إلى دفع مبالغ إضافية مع اقتراب موعد السفر.

وأكدت بيرسن، أن النصيحة الأساسية للمسافرين الذين حددوا مواعيد سفرهم هي حجز تذاكر ديسمبر من الآن، بدلاً من الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة، عندما تكون خيارات المقاعد والرحلات أكثر محدودية.