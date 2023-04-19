1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 433 مبايعة بقيمة 820.06 مليون درهم، منها 36 مبايعة لأراضٍ بقيمة 131.58 مليون درهم، و397 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 688.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدّرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات. وتصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 419.64 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 192.87 مليون درهم، و77 رهناً لفلل وشقق بقيمة 226.77 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 55.19 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 25 مليون درهم.