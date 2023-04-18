39 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم بنهاية تداولات أمس (مستهل الأسبوع)، وسط إدراج مجموعة «إم بي إم إي» بسوق أبوظبي، إضافة لتزايد عمليات الشراء الانتقائي على الشركات الكبرى مع قرب الإعلان عن النتائج الفصلية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.329 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.368 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و616.29 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي، و376.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.1 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 19.91 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.6% عند مستوى 3514 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 376 مليون درهم. ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.2%، وارتفع سهم الإثمار القابضة بنسبة 9.2%. كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 4.7%، وارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 2%، كما ارتفع سهم ديار بنسبة 1.6%. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم سوق دبي المالي بـ5.6% عند سعر 1.52 درهم وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 9645.97 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.63% ليقفل عند 3513.89 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «ألفا ظبي» 4.03%، و«فيرتيغلوب» 1.47%، و«الدار العقارية» 1.74%، و«ملتيبلاي» 2.3%، و«دانة غاز» 1.89%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي، مستقطباً سيولة بنحو 267.78 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج أسهم مجموعة «إم بي إم إي» في سوق نمو تحت الرمز «MBME».

• الأسهم المحلية استقطبت سيولة بنحو 1.56 مليار درهم.

• 3.36 تريليونات درهم رأس المال السوقي للأسهم المدرجة.