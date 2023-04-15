مؤشر «دبي المالي» يلامس أعلى مستوى له منذ عام

عزّزت أسواق المال المحلية مكاسبها بنهاية تعاملات أمس، مع تزايد عمليات شراء انتقائية على أسهم كبرى ذات أساسات مالية قوية قبيل إجازة عيد الفطر، فيما لامس المؤشر العام لسوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 عند مستوى 3500 نقطة، لينهي تعاملات آخر الأسبوع مرتفعاً إلى 3491.93 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و284.08 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 387 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.16 ألف صفقة.

وتلقى مؤشر سوق دبي دعماً قوياً من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.84%، حيث أغلق عند 6.02 دراهم بتداولات 108.64 ملايين درهم.

وارتفع سهم «الخليج الملاحة» 0.83% بتداولات 10.25 ملايين درهم، فيما ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.6% وبتداولات تجاوزت 16.6 مليون درهم.

وزاد سهم «إعمار للتطوير» 0.34% عند 5.85 دراهم، بتداولات 17.15 مليون درهم.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم «بنك المشرق» مرتفعاً 4.3%، تلاه سهم «الإمارات للمرطبات» المرتفع بنسبة 3.62%، ثم سهم «أملاك للتمويل» 3.27%.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع مؤشر «فادجي» بنسبة 0.68% بالغاً مستوى 9623.05 نقطة مع سيولة بلغت 1.05 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للسوق في نهاية تعاملات أمس، نحو تسعة مليارات درهم، بعد أن وصلت إلى 2.716 تريليون درهم، مقابل 2.707 تريليون درهم.

ودعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.2%، فيما زاد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.86%.

كما ارتفع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.77%، في حين صعد سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.15%.