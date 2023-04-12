الأسهم المحلية تربح 26 مليار درهم في جلستين

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، ليرتفع ربح رأسمالها السوقي لأكثر من 26.06 مليار درهم وسط زيادة عمليات الشراء الانتقائي للأسهم ذات الأداء المالي القوي قبل انطلاق موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة خلال جلستي الإثنين والثلاثاء من 3.290 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.305 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و607.8 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

يشار إلى أنه في جلسة الثلاثاء فقط ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يتجاوز 15 مليار درهم وذلك بعدما ربحت في جلسة الإثنين من هذا الأسبوع نحو 11.06 مليار درهم أيضاً.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس، مسجلاً زيادة بواقع 0.9% ليصل إلى مستوى 3444 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 353 مليون درهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% عند مستوى 9511 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.05 مليار درهم.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7%، وارتفاع سهم الخليج للملاحة بنسبة 6.7 %. وانضم للقائمة الخضراء سهم ديار للتطوير بنسبة 2.8%، كما ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 7.3%. وارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.4%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم شركة الاتحاد العقارية الذي ارتفع بنسبة 9.9% عند سعر 0.244 وبتداولات قاربت 52 مليون سهم.

كما دعم أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، المرتفع أمس، صعود سهم إشراق للاستثمار بنسبة 2.6 %. وارتفع سهم برجيل القابضة بنسبة 2.4%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم

«ملتيبلاي» الذي أقفل على ثبات عند سعره السابق وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.