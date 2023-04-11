الأسهم المحلية تربح 11 مليار درهم

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 11 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.290 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.301 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.697 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و604.056 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقر مؤشر سوق دبي في المنطقة الخضراء بنهاية التعاملات ليسجل زيادة طفيفة بواقع 1.29 نقطة ليصل إلى مستوى 3411.8 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 153.20 مليون درهم. من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.39% عند مستوى 9499.2 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.006 مليار درهم.