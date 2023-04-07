تصرفات عقارات دبي تسجل 2.3 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 37 مبايعة لأراض بقيمة 340.65 مليون درهم، و465 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، تليها مبايعة بـ44 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة»، ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بتسجيلها ست مبايعات بـ14 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 170 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، تلتها منطقة «الخيران الأولى» بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 898.52 مليون درهم، منها 17 رهناً لأراض بقيمة 29.82 مليون درهم، و78 رهناً لفلل وشقق بقيمة 868.7 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 520 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الصفوح الثانية» بقيمة 158 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 13 هبة، بقيمة 21 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة تسعة ملايين درهم.