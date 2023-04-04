سوق دبي المالي يربح 3.63 مليارات درهم في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات مستهل الأسبوع أمس، وربح سوق دبي المالي نحو 3.63 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنهاية تعاملات، أمس، بنحو 3.63 مليارات درهم، بعدما ارتفعت من 595.9 مليار درهم إلى 599.53 مليار درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.129 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و314.76 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 299.14 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 17.63 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.87% أو ما يعادل 29.85 نقطة ليغلق عند 3436.57 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 9501.15 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.2% إلى 5.78 دراهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.5% ليغلق عند 13.35 درهماً، كما زاد «سوق دبي المالي» بنحو 2.4% وصولاً إلى 1.3 درهم، وصعد «إمباور» بنسبة 0.6% إلى 1.77 درهم، وتصدر النشاط من حيث الحجم بأكثر من 19 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم شركة الدار العقارية بنسبة 2.8% إلى سعر 4.78 دراهم، وارتفع سهم «أمريكانا» بـ4.7% عند سعر 3.99 دراهم.

وارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 2.4% عند سعر 4.28 دراهم، فيما انخفض سهم برجيل القابضة بنسبة 1.7% عند سعر 2.29 درهم.

وانخفض سهم ألفاظبي القابضة بنسبة 3.4% عند سعر 21.36 درهماً، وبتداولات قاربت سبعة ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم ملتيبلاي الذي ارتفع بـ 1.5% عند سعر 3.29 دراهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.