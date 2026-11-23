تصدّر سهم بنك دبي الاسلامي، نشاط سوق دبي المالي، من حيث السيولة اليوم، بنحو 417.24 مليون درهم، مستحوذاً على نحو 38% من إجمالي السوق، بعد أن ارتفع 11.02% عند 8.56 دراهم، وذلك بعد الإعلان أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعاً بعد غد (الأربعاء) لاستكشاف وتقييم فرصة للاستحواذ الاستراتيجي، ولم يذكر البنك أي تفاصيل متعلقة بالصفقة.

فيما نقلت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر لها، بأن جهات رسمية تدرس دمج بنك دبي الإسلامي مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف إنشاء مؤسسة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة عالمياً.

وأوضحت المصادر أن المداولات لاتزال في مراحلها الأولية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، مشيرة إلى أن الصفقة المحتملة قد لا تتم في نهاية المطاف.

ويمتلك «الإمارات الإسلامي»، المملوك بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أصولاً تتجاوز 158 مليار درهم (43 مليار دولار)، بينما تبلغ أصول بنك دبي الإسلامي نحو 427 مليار درهم.