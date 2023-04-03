أسواق الأسهم تستقطب 10 مليارات درهم سيولة في الثلث الأول من رمضان

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 10.3 مليارات درهم، في الثلث الأول من شهر رمضان، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم «المالية» و«البنوك» و«العقار» و«الطاقة». وتوزعت السيولة بواقع 8.45 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.84 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 2.27 مليار سهم، منها 1.5 مليار سهم في سوق أبوظبي، و773.09 مليون سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 15.2 ألف صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الثلث الأول عند مستوى 9294.61 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9430.25 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.41%، أو ما يعادل 14 نقطة ليغلق عند مستوى 3406.72 نقاط.

وارتفع في سوق دبي «ديوا» بنسبة 5% و«إمباور» 6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.92% و«سوق دبي المالي» 4% و«الخليج للملاحة» 22.9% و«تبريد» 2.3% و«دو» 0.4% و«تعليم القابضة» 1%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال الثلث الأول من الشهر الفضيل بنحو 436.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 264.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 237.5 مليون درهم، و«العربية للطيران» 174.8 مليون درهم.