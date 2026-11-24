عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلستيه الأولى ”الإجرائية“ والثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، اليوم الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بإجمالي 90.1 مليار درهم وذلك بحضور وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بإجمالي 90.1 مليار درهم، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتوجيه الموارد نحو الارتقاء بجودة حياة المجتمع والاستثمار في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

الميزانية العامة

وقدم وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، خلال الجلسة بياناً تشريعياً أكد فيه، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 تترجم الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتستبق المستقبل من خلال تحويل التطلعات الوطنية إلى مسارات عمل مستدامة تعزز جودة حياة المجتمع، مضيفاً أن هذا الإطار المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين تلبية متطلبات الحاضر والاستثمار في ممكنات الغد، وترسيخ المكانة الريادية والتنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحسيني: ”أن توجيه الموارد المالية في الميزانية يرتكز على دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في حياة الإنسان وجودة معيشته، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر ومؤهل لمتغيرات المستقبل. وتولي الميزانية اهتماماً موازياً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الموارد البيئية والثقافية، بما يحقق عائداً إنسانياً وتنموياً مستداماً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة“.

التنمية الاجتماعية

واستعرض توزيع مخصصات القطاعات الحيوية في ميزانية عام 2027، حيث خُصص أكثر من ثلث الميزانية للتنمية الاجتماعية والمعاشات، واستحوذت الخدمات العامة على 33.3 مليار درهم لدعم تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي، فيما خُصص لقطاع التعليم 16.8 مليار درهم يشمل التعليم العام والجامعي لدعم المعرفة والمهارات، وتطوير المناهج والمسارات التقنية، ورفع جاهزية المعلمين والطلبة لعالم سريع التغير بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

5.9 مليار درهم للقطاع الصحي

وبين الحسيني أن الميزانية شملت تخصيص 5.9 مليار درهم للقطاع الصحي لدعم تقديم رعاية صحية أكثر تقدماً ووقائية واستباقية وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية في تقديم الخدمات ومواكبة المتطلبات المستقبلية، إلى جانب 3.9 مليار درهم لقطاع الإسكان لمواصلة جهود توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال برامج الدعم والمنح والتسهيلات السكنية، و3.3 مليار درهم للشؤون الاجتماعية لدعم الأسر وتطوير منظومة الدعم وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة.

الجاهزية الوطنية والدفاع

وأشار إلى أنه وفي جانب الأمن والاستقرار والقطاعات الداعمة، خُصص مبلغ 10.7 مليار درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة، و7 مليارات درهم للجاهزية الوطنية والدفاع لدعم قدرات المنظومة الوطنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، فيما بلغت مخصصات الشؤون الاقتصادية 2.1 مليار درهم لدعم التنافسية والابتكار وتطوير البيئة الاستثمارية ومواصلة المشاريع الوطنية بما فيها مشاريع الفضاء، بالإضافة إلى 1.1 مليار درهم للثقافة والفنون لدعم الهوية الوطنية والحفاظ على التراث وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، و509.2 مليون درهم لحماية البيئة دعماً لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.