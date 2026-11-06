«إمباور» تسجل نمواً بنسبة 10.6% في صافي أرباحها

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة، المنتهية في 30 سبتمبر 2026، التي عكست مواصلة تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية تشغيلية قوية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت «إمباور» إيرادات بلغت 2.71 مليار درهم، وصافي ربح «بعد الضريبة» قدره 762 مليون درهم، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 4.6% و10.6% على التوالي، كما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 756 مليون درهم، مقارنة بـ681 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال الربع الثالث من العام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.19 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 459 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.1%، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الثالث بنسبة 2.7% ليصل إلى 294 مليون درهم، وأكدت «إمباور» مواصلتها تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغ رصيد النقد وما يعادله 2.84 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2026، فيما سجل صافي الدين نحو 2.66 مليار درهم، بما يعادل 1.6 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الـ12 شهراً الماضية.

وفي إطار نهجها الرامي إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية منتظمة على مساهميها، حيث بلغ إجمالي التوزيعات خلال العام 2026 نحو 875 مليون درهم. وشملت هذه التوزيعات 437.5 مليون درهم عن السنة المالية 2025، تم صرفها في أبريل 2026، و437.5 مليون درهم عن النصف الأول 2026، تم صرفها في أكتوبر من العام ذاته، بواقع 0.04375 درهم للسهم الواحد لكل توزيع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «نواصل التركيز على ضمان موثوقية تقديم خدماتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة المدروسة للاستثمارات الرأسمالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم طموحات دبي في مجال كفاءة الطاقة».