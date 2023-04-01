59.3 مليار درهم مكاسب أسهم «أدنوك للغاز» و«بريسايت» منذ الإدراج

ربحت أسهم «أدنوك للغاز»، و«بريسايت»، ما يزيد على 59.3 مليار درهم منذ إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحتى نهاية شهر مارس الماضي. ونجح الإدراجان في تعزيز رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 189.4 مليار درهم موزعة بواقع 181.9 مليار درهم رسملة «أدنوك للغاز» السوقية عند الإدراج، و7.5 مليارات درهم رسملة «بريسايت».

وربح سهم «أدنوك للغاز» نحو 48.3 مليار درهم على مدار 15 جلسة منذ بدء التداول على أسهمه ليرتفع رأسماله السوقي من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولا إلى 230.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.

ووصلت تداولات السهم منذ الإدراج لأكثر من 2.03 مليار درهم بعد التداول على 717.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.6 ألف صفقة. وقفز سعر السهم منذ إدراجه بنسبة ناهزت 26.6% ليغلق عند 3 دراهم بنهاية الشهر الماضي مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم. وأدرجت أسهم «أدنوك للغاز» بسوق أبوظبي في 13 مارس الماضي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليارات درهم.

وحقق إكتتاب «أدنوك للغاز» أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

وبحسب الرصد، كسب سهم «بريسايت» نحو 10.9 مليارات درهم خلال 5 جلسات منذ بدء التداول على أسهمه ليرتفع رأسماله السوقي من 7.5 مليارات درهم عند الإدراج إلى 18.5 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي. ووصلت تداولات السهم منذ الإدراج لأكثر من 407 ملايين درهم بعد التداول على 125.8 مليون سهم عبر تنفيذ 9699 صفقة.

وقفز سعر السهم منذ إدراجه بنسبة قاربت 146.3% ليغلق عند 3.3 دراهم بنهاية الشهر الماضي مقابل سعر الطرح البالغ 1.34 درهم.

وأدرجت أسهم «بريسايت» في مطلع الأسبوع الماضي بعد أن جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة «العالمية القابضة». وطرحت «بريسايت» بسعر ثابت وقدره 1.34 درهم للسهم لعدد 1.359 مليار سهم تمثل 24.24% من رأس مال الشركة.

