اكتتاب أنثروبيك المرتقب: ماذا يعني لسوق الذكاء الاصطناعي وأسهم التقنية؟

يقترب اكتتاب أنثروبيك (Anthropic IPO) من أن يصبح أحد أكثر الاكتتابات ترقباً في الأسواق العالمية. فقد قدمت «أنثروبيك»، الشركة المطورة لنموذج Claude، طلبها العلني للإدراج في بورصة ناسداك تحت الرمز ANT، وتشير التقارير حتى 4 نوفمبر 2026 إلى أن التداول قد يبدأ خلال الشهر الجاري، رهناً بالموافقات التنظيمية وأوضاع الأسواق.

ولم تحدد الشركة بعد سعر السهم ولا حجم الطرح، لكن تقارير صحفية تتحدث عن اكتتاب قد يكون من الأضخم في التاريخ، بعدما سجلت سبيس إكس (SpaceX) رقماً قياسياً في يونيو الماضي بجمع نحو 75 مليار دولار. ويرى مؤمن محمد، محلل الأسواق في WRPro ، أن الحدث يحمل رسالة تتجاوز حجمه: «الأسواق تختبر للمرة الأولى بشكل مباشر كم تساوي شركة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة حين تُسعَّر علناً».

أرقام أنثروبيك: نمو سريع وتباطؤ لافت

بحسب الوثائق المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث نحو 17 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في الربع الثاني، لكن النمو الفصلي تباطأ إلى نحو 47% بعد 144% في الربع السابق. كما تحولت من ربح تشغيلي بلغ 974 مليون دولار إلى خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار، وسط ارتفاع تكاليف الحوسبة بحسب تقارير.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يدفع مستثمرون نحو تقييم أقل عند الإدراج يتراوح بين 1.5 و1.6 تريليون دولار، بعد أن دارت التوقعات سابقاً حول 2 تريليون دولار. ولم تؤكد الشركة هذه الأرقام.

كيف يؤثر اكتتاب أنثروبيك على سوق الذكاء الاصطناعي؟

يحذر بعض المحللين من أن اكتتاباً بهذا الحجم قد يمتص جزءاً من السيولة المخصصة لأسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى، ما قد يضغط على الشركات ذات التقييمات المرتفعة. ويوضح مؤمن محمد: «عندما يظهر خيار جديد بهذا الحجم، يعيد المستثمرون توزيع محافظهم، وقد يعني ذلك تقلبات مؤقتة في أسهم الشركات الكبرى».

في المقابل، يرى آخرون أن الاكتتاب يعزز الثقة بمتانة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يزيد الإقبال على النماذج الطلب على الرقائق ومراكز البيانات. وقد ارتفعت أسهم شركات الرقائق، ومنها إنفيديا (Nvidia) وبرودكوم (Broadcom) ومايكرون (Micron)، بعد إعلان الشركة تقديم طلبها.

ويضم المستثمرون في أنثروبيك صندوق «إم جي إكس» (MGX) الإماراتي إلى جانب أمازون (Amazon) وغوغل (Google)، ما يمنح الحدث بعداً خليجياً أيضاً.

ما الذي يراقبه المستثمرون في أسهم الذكاء الاصطناعي؟

• السعر النهائي وحجم الطرح.

• قدرة الشركة على استعادة وتيرة النمو بعد التباطؤ الأخير.

• مسار الربحية في ظل تكاليف الحوسبة والتزامات الإنفاق الضخمة.

• أداء السهم في أيام التداول الأولى، فهو مؤشر على شهية السوق للمخاطرة.

ويرى مؤمن أن الإدراج المحتمل «لا يغيّر اتجاه القطاع بقرار واحد، لكنه قد يرسم معياراً جديداً لتقييم شركات الذكاء الاصطناعي»، مشدداً على قراءة الأخبار بهدوء وإدارة المخاطر بدلاً من الانجرار وراء حركة الأسعار في الأيام الأولى.

أسئلة شائعة عن اكتتاب أنثروبيك

متى يبدأ تداول سهم أنثروبيك؟

لم يُحدد موعد نهائي بعد. وتشير التقارير إلى أن التداول قد يبدأ خلال نوفمبر الجاري في بورصة ناسداك تحت الرمز ANT، بعد موافقة الجهات التنظيمية.

كم سعر سهم أنثروبيك؟

لم يُعلن السعر بعد، فطلب الإدراج لا يتضمن نطاقاً سعرياً ولا عدد الأسهم، ومن المنتظر أن يتحدد السعر قبيل بدء التداول.

ما هي شركة WRPro؟

WRPro (wrpro.com) منصة وساطة وتداول عبر الإنترنت تخدم المتداولين في المنطقة العربية منذ نحو أربع سنوات، وتقدم محتوى تعليمياً بالعربية والإنجليزية وندوات يومية مجانية لتحليل الأسواق. وحصلت على جائزة «أفضل أدوات تعليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا» لعام 2026.

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