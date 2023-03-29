1.2 مليار درهم مكاسب سوقية لـ«دبي المالي»

عزز سوق دبي المالي من مكاسبه للمرة الثانية على التوالي وذلك في ختام جلسة اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يزيد على 1.22 مليار درهم، مع تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي، من 593.4 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 594.62 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

واستقطب سوق دبي المالي سيولة بنحو 367.279 مليون درهم، وجرى التداول على نحو 158.062 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 6.86 ألف صفقة. وتصدر سهم الاتحاد العقارية الارتفاعات بنسبة 6.42%، وزاد سهم إمباور بنسبة 2.4%. وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3% ، كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.6 %.

وصعد سهما العربية للطيران والخليج للملاحة بنسبة 0.9% لكلا منهما. فيما تصدر قائمة الأكثر تداولا من حيث القيمة سهم اعمار العقارية بنحو 93.11 مليون درهم متراجعا بنسبة 1.06% ليصل إلى 5.59 درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.014% بواقع نقطة واحدة عند مستوى 9456 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم.

وتم تنفيذ 10 صفقات كبيرة على "أدنوك للغاز" لنحو 15.8 مليون سهم بقيمة قاربت 37.49 مليون درهم بعد أن اختتم التعاملات على تراجع بنسبة 0.3%.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.5%، فيما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.9%. وزاد سهم إشراق للاستثمار بنسبة 3.5%.

وعاد سهم بريسايت للارتفاع في ثالث جلساته بالسوق بعد أن صعد بنسبة 3.5% عند سعر 3.23 درهم وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.