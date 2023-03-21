أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.3 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.32 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.088 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و228.87 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 285.7 مليون سهم عبر أكثر من 17.25 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.55% إلى 3330.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 1.08% إلى 9545.34 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهمي «دار التكافل» و«أملاك للتمويل» بنسبة 9.7% للأول و3.6% للثاني. وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 3.2%، وتراجع سهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 3.15%.

فيما ارتفع سهم «مصرف عجمان» بنسبة 6.14%، وصعد سهم «تعليم القابضة» بنسبة 2.34%، وزاد سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.7% عند 5.34 دراهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعاملات أمس، مع هبوط سهم «العالمية القابضة» بنسبة 3.2% عند 396.8 درهماً. وانخفض سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.2% عند 21.46 درهماً.

وانخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.42% عند 4.76 دراهم، كما انخفض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.4% عند 2.81 درهم.