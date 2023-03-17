سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.6 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و254.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول أكثر من 360 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.2 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9329.52 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3306.81 نقاط. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 358.8 مليون درهم، بينما تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 55.3 مليون درهم.