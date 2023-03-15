تصرفات عقارات دبي تسجل ملياري درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 743 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراضٍ بقيمة 298.84 مليون درهم و687 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.24 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 318.14 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 105 هبات بقيمة 189.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، في حين تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً، مبايعة بـ16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 201 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 80 مبايعة بـ142 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 279 مليون درهم.