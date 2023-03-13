"أدنوك للغاز" ترفع سيولة الأسهم المحلية إلى 2.2 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.2 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، بدعم رئيسي من تداولات نشطة على سهم "أدنوك للغاز" في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوزعت السيولة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و304.07 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 543.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.

واستحوذ سهم "أدنوك للغاز" على نحو 35.1% من إجمالي سيولة الأسواق المحلية بنهاية جلسة اليوم، فيما استحوذ على نحو 40.6% من إجمالي سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشهد سهم "أدنوك للغاز" تداولات بقيمة 781.9 مليون درهم ليتصدر قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بعد التداول على 276.2 مليون سهم من خلال 8921 صفقة منفذة، وأقفل السهم عند مستوى 2.81 درهم بارتفاع بنسبة 18.6% مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.37 درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9658.35 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9757.84 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3354.33 نقطة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، "الجرافات البحرية" بنسبة 1.54% و"بيانات" 1.16% و"أبوظبي الإسلامي" 0.58% و"برجيل القابضة" 0.5% و"أدنوك للتوزيع" 0.47% و"أبوظبي التجاري" 0.24% و"الفا ظبي" 0.19% .. وتصدرت "العالمية القابضة" المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة 323 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" 111.1 مليون درهم، و"الفا ظبي القابضة" 90.6 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "أرامكس" 3.7% و"سالك" 1.8% و"إمباور" 0.64% و"أمانات القابضة" 1.66% و"تبريد" 1.02% و"دو" 1.17% و"تعليم" 2.7% .. وتصدرت "إعمار العقارية" النشاط مستقطبة سيولة بنحو 92.2 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" 34.09 مليون درهم، ثم "العربية للطيران" 33.9 مليون درهم.