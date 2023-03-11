الأسهم المحلية ترفع مكاسبها إلى 85 مليار درهم منذ بداية 2023

ارتفعت المكاسب السوقية للأسهم المحلية إلى 85 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات أمس، بدعم المشتريات الانتقائية، وسط زيادة تفاؤل المستثمرين بمستقبل الشركات الكبرى المدرجة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 3.291 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.702 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و589.63 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ومنذ نهاية ديسمبر الماضي حتى جلسة أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.48% ليغلق عند 3385.51 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 9827.79 نقطة.