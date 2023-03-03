الأسهم المحلية تربح 18.8 مليار درهم في أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.121 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.14 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.546 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و593.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 9907 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق دبي بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى مستوى 3420 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 0.4% أو ما يعادل 39 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 57 شركة تم تداول أسهمها اليوم، كان أبرزها سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 0.2% عند 4.68 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وانخفضت أسهم 25 شركة أخرى، كان أبرزها سهم أبوظبي الأول الذي تراجع بنسبة 0.1% عند 14.10 درهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

وكان سهم "ملتیبلاي" أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، إذ انخفض بنسبة 1.2% عند 4.07 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات الجمعة بنسبة 0.4% عند مستوى 3420 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 167 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة من أصل 36 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 15 أخرى، وبقيت ست شركات على ثبات.

وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4% عند 13 درهما، وبتداولات قاربت مليوني سهم، فيما انخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.7% عند 5.69 درهم، وبتداولات تجاوزت ثلاثة ملايين سهم.

وارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 0.4% عند 2.25 درهم، وبتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم، بينما أقفل سهما سالك والخليج للملاحة عند السعر السابق 2.75 درهم و0.920 درهم على التوالي.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم إعمار العقارية، مرتفعا بنسبة 1.8% عند 5.68 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.