أسواق الأسهم تستقطب سيولة بقيمة 1.96 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، أمس، سيولة ناهزت 1.96 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و381.73 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 310.55 ملايين سهم عبر أكثر من 21.33 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.03% إلى 3417.96 نقطة، ونزل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.28% إلى 9833.3 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة من أصل 61 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وبقيت 13 على ثبات.

وارتفع سهم «ملتیبلاي» بنسبة 0.3% عند 3.88 دراهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، كما ارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.2% عند 4.30 دراهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وفي سوق دبي المالي، تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.2% عند 0.238 درهم، وبتداولات تجاوزت ثمانية ملايين سهم.

وارتفع سهم كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.4% عند 2.38 درهم، وبتداولات قاربت ثمانية ملايين سهم. وارتفع سهما الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 0.4% عند 5.67 دراهم و13.40 درهماً على التوالي.

وانخفض سهم العربية للطيران بنسبة 0.9% عند 2.26 درهم وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 5.46 دراهم، وبتداولات تجاوزت 30 مليون سهم.