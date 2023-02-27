مبيعات عقارات دبي لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال فبراير

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل القطاع العقاري في دبي خلال شهر فبرايرالجاري مبيعات عقارية تجاوزت 25 مليار درهم، بزيادة 26%‎ على أساس سنوي.

وتعد هذه أعلى مبيعات تشهدها السوق لشهر فبراير على الإطلاق، ما يجسد تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لترتفع بذلك مبيعات العقارات في الإمارة منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 53 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله معاملاتها العقارية على الإطلاق، خلال هذه الفترة من العام.

ودشنت عقارات دبي العام 2023 بأداء قوي خلال يناير مسجلة قيمة مبيعات بنحو 28 مليار درهم نتجت عن 9804 صفقات، بنمو 69.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي سجلت 16.4 مليار درهم.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع خلال العام الماضي في أعقاب نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي خلال 2022، الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 265.6 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، موزعة على أكثر من 97.48 ألف صفقة، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي خلال العام الجاري.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، نحو ثلاثة مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 587 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.14 مليار درهم، و536 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.21 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 480.69 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 91 هبة بقيمة 171.85 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 397 مليون درهم في منطقة الوصل، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 208 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.