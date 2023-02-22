أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.7 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية جلسة أمس، سيولة ناهزت 1.706 مليار درهم، مع تركيزها على أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.358 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و347.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 432.7 مليون سهم عبر أكثر من 20.22 ألف صفقة.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن «هناك بعض الهدوء في أسواق الأسهم المحلية قد يمتد للأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إعلانات النتائج المالية السنوية».

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، بنسبة 0.3% عند 9856 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وبقيت تسعة على ثبات. وكان سهم إشراق للاستثمار أكثر الأسهم تداولاً خلال جلسة أمس، حيث ارتفع بنسبة 0.8% عند 0.492 درهم، وبتداولات قاربت 101 مليون سهم.

وتراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.7% عند 14.04 درهماً، وبتداولات قاربت سبعة ملايين سهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.2% عند 3.94 دراهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم «طاقة» بنسبة 2% عند 3.39 دراهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما استقر سهم «دانة غاز» عند سعره السابق 0.78 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.1% مغلقاً عند 3458 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 10 شركات من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت أربع على ثبات. وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.6% عند 5.63 دراهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 4% عند 5.15 دراهم، وبتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم.

وارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 9.2% عند 0.875 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4% عند 13.50 درهماً وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وانخفض سهما ديار للتطوير، وسوق دبي المالي بنسبة 2% عند 0.490 درهم و1.43 درهم على التوالي، بينما انخفض سهم كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.4% عند 2.38 درهم وبتداولات قاربت 22 مليون سهم. وجاء سهم أملاك للتمويل كأكثر الأسهم تداولاً، منخفضاً بنسبة 10% عند 0.810 درهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم.

تداول 432.7 مليون سهم عبر أكثر من 20.22 ألف صفقة.. والهدوء يسود أسواق الأسهم.