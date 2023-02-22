1.7مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 473 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 32 مبايعة لأراضٍ بقيمة 369.81 مليون درهم، و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، وتلتها منطقة أم سقيم الثانية بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 116 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 206 ملايين درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 122.94 مليون درهم، منها 23 رهناً لأراضٍ بقيمة 33.76 مليون درهم، و52 رهناً لفلل وشقق بقيمة 89.18 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 221.23 مليون درهم.