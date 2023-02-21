«دبي المالي» يستهل جلسات الأسبوع بمكاسب 700 مليون درهم

عزز سوق دبي مكاسبه في ختام تعاملات مستهل جلسات الأسبوع، أمس، حيث ربح رأسماله السوقي ما يناهز 700 مليون درهم بعد انتهاء موسم نتائج أعمال الشركات المدرجة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 597.48 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 598.185 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتحول أداء سوق دبي المالي للصعود في نهاية التعاملات، ليسجل مؤشره زيادة تقدر بنسبة 0.13% بواقع 4.4 نقاط، ليصل إلى مستوى 3462.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 264.22 مليون درهم. وتصدر قائمة الارتفاعات سهم أملاك للتمويل، بعد أن قفز بنسبة 11.11% بالغاً مستوى 0.9 درهم، وصعد سهم دار التكافل 3.07% بالغاً 0.637 درهم. وزاد سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.09% إلى 0.835 درهم، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5% بالغاً 13.45 درهماً.

وارتفع سهم «سالك» بنسبة 0.74% مسجلاً 2.72 درهم، فيما تراجع سهم إعمار العقارية 0.17% إلى 5.72 دراهم، ونزل سهم «ديوا» بنسبة 0.83% إلى 2.39 درهم، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.039% إلى 9882.01 نقطة، مع سيولة بلغت 1.21 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي.دي سويس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال تقي الدين، إن «سوق الأسهم بدبي يشهد حركات سعرية محدودة مع استمرار التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة»، مرجحاً أن يشهد سوق الأسهم بأبوظبي أداء أقوى بفضل أسعار النفط الأكثر استقراراً. وأكد أن قوة الاقتصاد المحلي تساعد أيضاً في دعم المعنويات.