الأسهم المحلية ترفع مكاسبها إلى 43 مليار درهم منذ مطلع فبراير

ارتفعت المكاسب السوقية للأسهم المحلية إلى 43 مليار درهم منذ بداية فبراير الجاري، مع زيادة وتيرة تفاؤل المستثمرين بمستقبل الشركات الكبرى المدرجة بعد إظهار قوة كبيرة بنتائج أعمالها السنوية، ما انعكس على خططها السخية لتوزيع الأرباح للمساهمين عن عام 2022.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.155 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم الجمعة، موزعة بواقع 2.557 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و597.48 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ومنذ نهاية شهر يناير الماضي وحتي جلسة اليوم، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6% ليغلق عند 9885.85 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي 4.7% بالغا مستوى 3457.72 نقطة.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي اليوم، 0.1%، وبتداولات بلغت 1.2 مليار درهم، بينما انخفض مؤشر سوق دبي 0.3%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 239 مليون درهم.