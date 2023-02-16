1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 966.26 مليون درهم، منها 34 مبايعة لأراضٍ بقيمة 160.87 مليون درهم، و350 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 805.39 ملايين درهم، فيما سجلت الرهونات 548.97 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 48 هبة بقيمة 186.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في «الحبية الخامسة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بخمسة ملايين درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 11 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 53 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.