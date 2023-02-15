مستويات غير مسبوقة في الطلب على المساكن «فائقة الفخامة» في دبي

أكد قسم «بينتهاوس دوت إيه إي» Penthouse.ae ضمن شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» العقارية، ومقرها دبي، أن الطلب على المساكن فائقة الفخامة في دبي، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وكشف «بينتهاوس» الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2022، للتعامل بشكل حصري مع العقارات فائقة الفخامة، أنه تمكن خلال ستة أشهر فقط على إطلاقه، من الانخراط في صفقات لبيع 20 وحدة عقارية فاخرة في منطقتي «نخلة جميرا» و«دبي هيلز».

وحدات فائقة الفخامة

واستعرض القسم، في بيان، الصفقات على العقارات فائقة الفخامة، قائلاً إن «نخلة جميرا» استحوذت على 30% من إجمالي عدد الصفقات العقارية التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم في عام 2022، فيما هيمنت منطقة «دبي هيلز» على نسبة 20% أخرى من إجمالي عدد الصفقات في القطاع الذي سجل بيع 826 وحدة عقارية فائقة الفخامة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم.

وأرجع الطلب المتنامي في هذا القطاع، إلى زيادة اهتمام أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والولايات المتحدة، متوقعاً أن يشهد الطلب نمواً بنسبة 20% خلال العام الجاري، حتى مع استمرار الارتفاع الحاد بأسعار العقارات الفخمة في دبي.

مستوى غير مسبوق

وقال مدير المبيعات في «بينتهاوس دوت إيه إي» Penthouse.ae، بيتري مانيلا: «لم يسبق لي أن شهدت مثل هذا الاهتمام الكبير من أصحاب الثروات الفائقة الذين يُبدون رغبة في الانتقال إلى دبي، إما للعيش أو للعمل فيها».

وأضاف: «بلغ الطلب على المساكن فائقة الفخامة في دبي مستويات غير مسبوقة، مع استمرار حالة عدم التيقن في الوضع السياسي والاقتصادي في الأسواق الغربية الغنية وروسيا وآسيا، الأمر الذي يشجع الأثرياء على اللجوء إلى مناطق آمنة يمكنهم فيها حماية استثماراتهم وتنميتها».

وتابع مانيلا: «يمثل قطاع العقارات الفاخرة قطاعاً جديداً تماماً في سوق العقارات في دبي، حيث كانت مثل هذه العقارات نادرة للغاية قبل عامين فقط، إلا أننا نشهد اليوم سوقاً قد يتجاوز حجم صفقاتها العام الجاري حاجز 35 مليار درهم».

وأكد مانيلا أن دبي تعد أكبر وأفضل سوق في العالم لشريحة المستثمرين الذين يسعون خلف أنماط حياة فاخرة. وقال: «لاحظنا أن أكثر من 75% من المشترين ينتقلون بشكل دائم إلى دبي، لأنهم يعتبرون المدينة وجهة آمنة ومستقرة. وقد جذبت دولة الإمارات في العام الماضي نحو 4000 مليونير، في وقت نتوقع فيه أن يستمر هذا الاتجاه في النمو».

صفقات ضخمة

كشف قسم «بينتهاوس دوت إيه إي» أن أغلى فيلا تم بيعها في دبي خلال العام الماضي 2022، تقع في «نخلة جميرا»، وتم بيعها مقابل 600 مليون درهم، كما تم بيع فيلا أخرى في صف المليارديرات بـ«نخلة جميرا» مقابل 302.5 مليون درهم.

وأفاد «بينتهاوس دوت إيه إي» بأنه أدرج أخيراً فيلا فائقة الفخامة في «نخلة جميرا» تبلغ قيمتها 800 مليون درهم، مؤكداً أنه سيتوسع لاحقاً ليتضمن عقارات في أبوظبي أيضاً.

وكانت أكبر صفقة أغلقها القسم في العام الماضي، هي صفقة بيع وحدة سكنية في «بولغاري ريزيدنسز» بقيمة 80.35 مليون درهم.