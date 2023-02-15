1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 396 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم، منها 33 مبايعة لأراضٍ بقيمة 402.2 مليون درهم، و363 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 932.73 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 372.84 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 69 هبة بقيمة 100.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة الخليج التجاري، الأولى بقيمة 150 مليون درهم، والثانية بـ75 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة «جزيرة 2»، الأولى بقيمة 160 مليون درهم، الأخرى بـ76 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.