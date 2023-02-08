تصرفات عقارات دبي تسجل مليارَي درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من مليارَي درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 519 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ بقيمة 561.25 مليون درهم، و447 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.05 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 408.86 ملايين درهم، وشهدت الهبات تسجيل 15 هبة بقيمة 23.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت «الحبية الخامسة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 1» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 156 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، وأخيراً مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 230 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليلايس 2» بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

• تسجيل 519 مبايعة بقيمة1.61 مليار درهم، منها 447 مبايعة لشقق وفلل بـ1.05 مليار درهم.