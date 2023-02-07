1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 490 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ بقيمة 269.56 مليون درهم، و441 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 898.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الثانية»، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ومبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «جبل علي الأولى».

وتصدرت «الحبية الخامسة»، المناطق، من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 31 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 67 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 34 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الثانية»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 26 مليون درهم و25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «الخليج التجاري»، المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في «اليلايس 2» بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 177.94 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 35.02 مليون درهم، و68 رهناً لفلل وشقق بقيمة 142.92 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «أم سقيم الثانية» بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 55.81 مليون درهم.