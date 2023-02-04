9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من تسعة مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2157 مبايعة بقيمة 7.33 مليارات درهم، منها 237 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.56 مليار درهم، و1920 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.77 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.68 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 74 هبة بقيمة 664.66 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ148 مليون درهم في منطقة الوصل، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم في منطقة «جزيرة 2»، فيما تصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 250 مبايعة بـ691 مليون درهم.