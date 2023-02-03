29.2 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم خلال أسبوع

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنحو 29.2 مليار درهم خلال أسبوع مع ترقب المستثمرين للمزيد من نتائج الأعمال السنوية. وخطط التوزيعات الخاصة بالشركات المدرجة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.096 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي إلى 3.125 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الموافق 03 فبراير الجاري، موزعة بواقع 2.536 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و588.270 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.9% ما يعادل 189 نقطة ليصل إلى 9850 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.6% بما يعادل 54 نقطة ليصل إلى 3383 نقطة.

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.7% عند المستوى 9850 نقطة، وبتداولات بلغت 1.2 مليار درهم تزامنًا مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2% عند 14.10 درهم. وارتفع سهم الإمارات للاتصالات &e بنسبة 3.4% عند 26.68 درهم.

وارتفع سهم طاقة بنسبة 0.6% عند 3.20 درهم، وارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 1.7% عند 4.16 درهم. وكان سهم إشراق للاستثمار أكثر الأسهم تداولا، إذ ارتفع بنسبة 1.2% عند 0.488 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي على المستوى اليوم بنسبة 0.5% وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 223 مليون درهم مع ارتفاع سهما دبي الإسلامي وإعمار العقارية بنسبة 0.2% لكلا منهما.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5%عند 13.50 درهم. وانخفض سهم دبي التجاري بنسبة 7.3% عند 4.96 درهم.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.7% عند 0.271 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم الخليج للملاحة، مرتفعا بنسبة 1.9% عند 0.738 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وقالت خبيرة تحليل الأسواق لدى شركة إكس تي بي مينا فرح مراد ، إن أداء سوق الأسهم بدبي كان متقلبا اليوم بعد انتعاش قوي هذا الأسبوع. وتوقعت أن يجد المؤشر الرئيسي لسوق دبي دعما في النمو المحلي القوي على الرغم من التباطؤ الطفيف ولكن قد يتأثر بنتائج الأرباح المتباينة في الولايات المتحدة.

وأكدت أن سوق الأسهم في أبو ظبي شهد أيضا بعض التقلبات وظل معرضا لتصحيحات جديدة في الأسعار بعد تعافيه هذا الأسبوع. ولفتت إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي القوي قد يساعد في الحفاظ على المؤشر الرئيسي حول المستويات الحالية.

واشارت إلى أن الأداء في أسواق الطاقة أثر على الأسهم المحلية والخليجية حيث ظلت أسعار النفط تحت الضغط حيث أصبحت المعنويات أقل تفاؤلا بعد الإعلان عن نتائج الأرباح المتباينة في الولايات المتحدة بينما استمرت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية في نهاية الأسبوع بالمنطقة الحمراء مع تراجع المعنويات بعد الزيادات في أسعار الفائدة وأرباح الشركات العالمية المتباينة.