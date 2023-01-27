أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.41 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و170.72 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 242.45 مليون سهم عبر أكثر من 17.81 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.02% إلى 3357.39 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.85% إلى 9927.82 نقطة.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.4% عند مستوى 13 درهماً. فيما تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1% عند 5.81 دراهم وبتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم. وانخفض سهما «الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير» بأقل من 1%. وانخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% عند 5.65 دراهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «سلامة»، مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 0.633 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ ثمانية أشهر، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أدنى إغلاق منذ ثلاثة أشهر مع وصول سهم «أبوظبي الأول» لأدنى مستوى منذ مايو 2021، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8% عند 14.28 درهماً. وانخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.2% عند 4.41 دراهم.

وانخفض سهم «ملتیبلاي» بنسبة 1.1% عند 4.65 دراهم، كما انخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 1.2% عند 0.50 درهم.

وكان سهم «دانة غاز» أكثر الأسهم تداولاً، إذ انخفض بنسبة 1.3% عند 0.851 درهم، مسجلاً أدنى سعر منذ يونيو 2021، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن «سوق أبوظبي شهد تراجعاً ملحوظاً متأثراً بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، بعد أن سجل أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الأخير من عام 2022، على الرغم من صعود الأرباح بنسبة قاربت 7% لعام 2022 بأكمله، في حين استقر مؤشر سوق دبي المالي».

وأشار إلى أن الأسواق من المتوقع أن تشهد بعض التقلبات في الفترة المقبلة، مع البدء بظهور النتائج المالية للشركات المدرجة في عام 2022.

وأكد أن هناك بعض العوامل التي تدعم الأسواق المحلية على المدى المتوسط، وأبرزها استقرار أسعار النفط مع محافظتها على مستويات جيدة في ظل التفاؤل حيال تجدد الطلب من الصين، بعد تخفيفها لتدابير الإغلاق في وقت سابق، لافتاً إلى أن آخر البيانات في الولايات المتحدة أظهرت تراجع المعدل الى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، ما يعطي بعض التفاؤل بأن يخفف (الفيدرالي الأميركي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم أيضاً استقرار أسواق الأسهم المحلية.

• مؤشر سوق دبي يغلق عند 3357.39 نقطة.