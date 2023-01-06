تصرفات عقارات دبي تسجل 2.8 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 516 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ بقيمة 235.09 مليون درهم، و455 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «الحبية الخامسة»، تليها مبايعتان بقيمة تسعة ملايين درهم لكل منهما في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الحبية الخامسة» كذلك المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 38 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 69 مليون درهم و66 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، تلتها منطقة «أم سقيم الثالثة» بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 596.74 مليون درهم، منها ثمانية رهون لأراضٍ بقيمة 59.1 مليون درهم، و63 رهناً لفلل وشقق بقيمة 537.64 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 171 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 130 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 503.85 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 175 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 164 مليون درهم.