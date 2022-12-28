سوق أبوظبي يربح 2.46 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم وسجل أرباحاً سوقية تجاوزت 2.46 مليار درهم، حيث زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.631 تريليون درهم إلى 2.629 تريليون درهم مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة مع اقتراب انتهاء العام الحالي.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.38% عند مستوى 10287.58 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت مليار درهم تزامنا مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.7% عند 4.50 درهم.

وفي المقابل، انخفض سهم «طاقة» بنسبة 0.3% عند 3.42 درهم. وأقفل سهما «برجيل» و«أدنوك للتوزيع» عند سعرهما السابق 2.26 درهم و4.40 درهم على التوالي.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولا، حيث انخفض بنسبة 0.2% عند 4.68 درهم، وبتداولات تجاوزت 28 مليون سهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% عند مستوى 3344 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 230 مليون درهم مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.6%.

وانخفض سهم «مصرف عجمان» بنسبة 0.8%.وكان أكثر الأسهم تداولا سهم «إعمار العقارية» منخفضا بنسبة 0.7%.

بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5%، وارتفع سهم «كهرباء ومياه دبي» بنسبة 1.3% عند 2.32 درهم.