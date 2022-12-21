سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و206.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 305.5 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.5 ألف صفقة.

«دبي المالي»

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10366.87 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10343.07 نقطة.وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.38% و«ديوا» 0.43% و«إمباور» 0.73% و«تبريد» 10.14% و«سالك» 0.4%.

كما صعد سهم «أمانات القابضة» بنحو 0.83% مع إعلان الشركة عن اندماج «سكون» العالمية القابضة مع مركز «كامبريدج»، لتؤسس بذلك أكبر منصة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المنطقة.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 36.9 مليون درهم، تلاه سهم «إمباور» بنحو 28.8 مليون درهم، ثم سهم «تبريد» بسيولة 22.59 مليون درهم، ومن ثم سهم «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 22.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 0.58% و«ألفا ظبي» 0.07% و«بروج» 0.39% و«فيرتيغلوب» 0.68% و«بيانات» 0.98%. وتصدّر سهم «ألفا ظبي» النشاط مستقطباً نحو 222.2 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بسيولة 219.3 مليون درهم، ثم سهم «ملتيبلاي» 98.7 مليون درهم.

حظر

من جهة أخرى، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة، بدأت اعتباراً من 17 ديسمبر الجاري. وذكر السوق، في تعميم أمس، أن فترة الحظر ستستمر لحين إفصاح الشركات المدرجة بشكل كامل عن بياناتها المالية السنوية لعام 2022.

وأضاف أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وكل الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

نظام خاص

وفق المادة (رقم 14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أيٌّ من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

• «سوق دبي» صعد بدعم من أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» و«إمباور» و«تبريد» و«سالك».