1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 476 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 46 مبايعة لأراضٍ بقيمة 322.29 مليون درهم و430 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 845.38 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 181.95 مليون درهم، منها 19 رهناً لأراضٍ بقيمة 61.88 مليون درهم، و73 رهناً لفلل وشقق بقيمة 120.07 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 20 هبة بقيمة 35.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها ست مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليفرة 2»، بتسجيلها ست مبايعات أيضاً بقيمة ثمانية ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «ورسان الأولى»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم وثالثة في «البرشاء جنوب الثانية» بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.